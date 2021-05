В День Республики Азербайджан проведет два кибертурнира

Стартовые матчи турнира, которые будут организованы в формате BO3, начнутся 28 мая в 16:00. В турнире примут участие более 100 участников из 20 команд.

Также завтра состоится финал турнира League of Legends. В финале в формате BO5 сразятся Team First Blood и Let's Go Baron. Финал начнется в 19:00.

Следить за матчами можно будет тут:

Instagram: @glahub

YouTube: Glahub.

По статистике до 2019 года, популярность киберспорта, который уже привлек в свои ряды более 400 миллионов человек, продолжает расти. Киберспорт включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве тестовых соревнований.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день организовала более 40 чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, являются развитие спортивных игр на международном уровне в Азербайджане, создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.