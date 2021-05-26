Как отправить деньги в Азербайджан из России быстро и без комиссии

Отправляйте деньги из России в Азербайджан в рублях, получайте в манатах без комиссии с использованием мобильного приложения «Granat»!

В этом году «Банк «МБА-МОСКВА» (входит в группу ОАО «Международный Банк Азербайджана» - МБА) запустил собственный сервис денежных переводов между Россией и Азербайджаном — «Granat» , который позволяет переводить деньги без комиссии. Сегодня мы расскажем, как это сделать.

Многие наши соотечественники сегодня проживают за пределами нашей страны, в том числе и в России. Большинство из них регулярно отправляют деньги своим близким и родным на Родину. Существуют различные варианты, как можно перевести деньги из России в Азербайджан, но как это сделать быстро и без комиссии?

Как отправить перевод без комиссии?

В приложении «Granat» деньги можно перевести без комиссии в случае, если валюта получения отличается от валюты, в которой перевод был отправлен. К примеру, вы делаете перевод в рублях, а ваш родственник получает его в манатах. Это удобно, ведь в России вы пользуетесь рублями, а получатель в Азербайджане – манатами. Конвертация рублей в манаты осуществляется по курсу банка, указанному в мобильном приложении на момент совершения перевода.

Как осуществить такой перевод?

Скачайте приложение «Granat» на свое устройство, выберите удобный для вас способ зачисления перевода и отправляйте деньги. Приложение позволяет легко выбирать нужную валюту, определять оптимальный вариант для перечисления денег, отслеживать статус перевода, а также просматривать историю транзакций. Всего несколько кликов на экране и перевод будет доставлен получателю. Оплатить перевод можно с банковских карт платежных систем VISA, Masterсard, МИР, эмитированных любым российским банком

Для отправки наличных денежных средств необходимо обратиться в любое отделение Банка «МБА-МОСКВА» в Москве. С полным списком отделений банка можно ознакомиться здесь: https://www.ibam.ru/contacts/bank.

При переводе через отделение Банка придется заплатить небольшую комиссию – всего лишь 0,9% - кстати, это одна из самых выгодных среди подобных сервисов.

В какой валюте можно получить перевод, сделанный с помощью приложения «Granat», и как долго он будет идти?

Получить перевод в Азербайджане можно в манатах, долларах США и евро.

Время доставки перевода – от 1 минуты. Максимальная сумма переводов в течение месяца на одного клиента в рублевом эквиваленте составляет 590 тысяч. Переводы осуществляются от 500 рублей, 10 долларов США или Евро.

Где получить перевод в Азербайджане?

В Азербайджане получить перевод можно на карту МБА Банка или наличными в одном из 80 офисов Международного Банка Азербайджана.

Отправляйте деньги из России в Азербайджан в рублях, получайте в манатах без комиссии с использованием мобильного приложения «Granat»!

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