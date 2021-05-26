Таким образом, армянский премьер-министр косвенно подтвердил информацию азербайджанского военного ведомства о диверсионной вылазке группы армянских военнослужащих и подготовке войсковой операции на территории Кельбаджарского района.

Захваченные в плен азербайджанскими военнослужащими шестеро диверсантов Вооруженных сил Армении проводили инженерные работы и минирование территории. Об этом заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Первоначально армянская сторона заявила о проведении инженерно-технических и соорудительных работ со стороны инженерных войск. Но здесь возникают сразу же несколько противоречий, что наводит на логические вопросы.

Первый: какие работы армянские вооруженные силы проводили на территории азербайджанского села Юхары Айрым Кельбаджарского района? И почему армянские солдаты должны были находиться на территории Азербайджана?

Второй: с каких пор инженерно-технические сооружения возводятся на территории противной стороны и малочисленной группой в 10-15 военнослужащих?

Третий: почему инженерные работы на территории Азербайджана начали проводиться ночью в 03:00?

Четвертый: с какой целью вооруженные силы Армении выдвинули на первую линию танки и боевую технику?

Ответы на эти вопросы кроятся не только в провокационном заявлении армянского премьер-министра, заявившего о проведении минирования на территории Азербайджана. Но и во вчерашнем трагическом инциденте, произошедшем на подступах к пути снабжения в направлении села. Военный грузовик Минобороны Азербайджана попал на мину, следуя по дороге снабжения в направлении азербайджанских постов. Азербайджанские военнослужащие понесли потери, есть раненые.