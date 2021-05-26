Армения готовила против Азербайджана войсковую операцию срочно в номер
Захваченные в плен азербайджанскими военнослужащими шестеро диверсантов Вооруженных сил Армении проводили инженерные работы и минирование территории. Об этом заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Таким образом, армянский премьер-министр косвенно подтвердил информацию азербайджанского военного ведомства о диверсионной вылазке группы армянских военнослужащих и подготовке войсковой операции на территории Кельбаджарского района.
Первоначально армянская сторона заявила о проведении инженерно-технических и соорудительных работ со стороны инженерных войск. Но здесь возникают сразу же несколько противоречий, что наводит на логические вопросы.
Первый: какие работы армянские вооруженные силы проводили на территории азербайджанского села Юхары Айрым Кельбаджарского района? И почему армянские солдаты должны были находиться на территории Азербайджана?
Второй: с каких пор инженерно-технические сооружения возводятся на территории противной стороны и малочисленной группой в 10-15 военнослужащих?
Третий: почему инженерные работы на территории Азербайджана начали проводиться ночью в 03:00?
Четвертый: с какой целью вооруженные силы Армении выдвинули на первую линию танки и боевую технику?
Ответы на эти вопросы кроятся не только в провокационном заявлении армянского премьер-министра, заявившего о проведении минирования на территории Азербайджана. Но и во вчерашнем трагическом инциденте, произошедшем на подступах к пути снабжения в направлении села. Военный грузовик Минобороны Азербайджана попал на мину, следуя по дороге снабжения в направлении азербайджанских постов. Азербайджанские военнослужащие понесли потери, есть раненые.
Азербайджанское командование изначально предположило, что мина была заложена в период боевых действий в прошлом году. Однако сегодняшнее официальное заявление армянского премьер-министра раскрыло истинный замысел противника, подтвердило изначальные подозрения, раскрыло план подготовки к боевым действиям против Азербайджана.
Вылазки армянских диверсантов с целью заминирования азербайджанского тыла, по первичной оценке азербайджанского военного командования, служили одной цели – началу боевых действий. Именно с этой целью и были выдвинуты армянские танки на передовую. После наступления передовых войсковых частей армянской армии резервные войска вооруженных сил Азербайджана выступили бы навстречу противнику по этой дороге снабжения. И можно представить себе масштаб потерь с азербайджанской стороны в момент выдвижения группы поддержки. Что, с другой стороны, открыло бы беспрепятственный путь для продвижения армянских танков на Кельбаджарский район.
Однако бдительность и превентивные меры азербайджанской стороны нарушили коварный и вероломный замысел противника, проникнувшего на территорию Азербайджана с целью совершения подрывных действий и захватнических планов. После обезвреживания и захвата армянских диверсантов Ереван был вынужден отвести военную технику и личный состав на исходные позиции.