Партия Тер-Петросяна: ни о каком сотрудничестве с Пашиняном и Кочаряном не может быть и речи

Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна исключает какое-либо сотрудничество с Николом Пашиняном и его командой после выборов. Об этом на мультимедийной площадке Sputnik Армения сказал зампред партии Левон Зурабян.

По его словам, нужно понять, что страну до нынешнего состояния довела действующая власть во главе с Пашиняном, и ни о каком-либо сотрудничестве с ним не может быть речи. "Если и возможно объединение с какой-либо политической силой, то только вокруг задачи по устранению Пашиняна. Эта власть стала для государства абсолютным злом, и каждый новый день приносит нам новые беды", - сказал Зурабян.

Аналогичной позиции АНК придерживается в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, считая его также причастным к сегодняшним бедам.

Зурабян считает АНК единственным носителем здравой политической мысли.