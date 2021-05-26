ВС Турции нейтрализовали 11 террористов в Ираке

В рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализованы 11 террористов ПКК. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

«В зоне операции Pençe-Şimşek нейтрализованы 10 террористов, а в зоне Pençe-Yıldırım – 1, в целом 11 боевиков ПКК. Террористы обезврежены в результате успешных действий бойцов спецназа с привлечением сухопутных средств огневой поддержки», - говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.