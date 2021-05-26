В Кремле рассказали, о чем будут в Сочи говорить Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции в рамках Союзного государства. Темы встречи лидеров двух государств, которая пройдет 28 мая, назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле также ждут, что Лукашенко расскажет об инциденте с самолетом Ryanair и задержании российской гражданки, которая находится в белорусском СИЗО.