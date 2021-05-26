МЧС продолжает операции по спасению граждан

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами министерства было проведено 19 выездов на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с одним случаем пребывания в беспомощном состоянии.

За минувшие сутки был спасен один человек, еще один пострадал. Также в поселке Тахтакерпю Агджабединского района обеспечен отвод дождевых вод с территорий частных домов.