Ирландия обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины

Министр иностранных дел страны Саймон Ковени отметил, что принятие резолюции демонстрирует озабоченность ирландских властей в отношении деятельности израильских военных. «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего», — подчеркнул он.

В МИД Израиля ответили, что «полностью отвергают возмутительную и необоснованную позицию Ирландии в отношении израильских общин в Иудее и Самарии». В ведомстве заключили, что ирландская сторона поддерживает победу экстремистских палестинских группировок, передает The Jerusalem Post. В Иерусалиме также сказали, что Ирландия стремится занять позицию «самой антиизраильской западной страны».