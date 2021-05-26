Сотрудники отдела полиции Гобу Абшеронского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель города Сумгаита Джейхун Асадов. В ходе осмотра в его автомобиле было обнаружено и изъято около 100 г метамфетамина, 15 г героина, другие запрещенные психотропные препараты и электронные весы.

Отметим, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что Дж.Асадов, чтобы избежать ответственности, реализовал наркотические средства в Сумгаите и Апшеронском районе, прикрываясь работой таксиста.

По данному факту ведется расследование.