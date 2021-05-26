Все побежали за вакцинами. Столпотворение у поликлиник в Баку. Что происходит?

По словам помощника президента - заведующего отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации президента Шахмара Мовсумова, лица, которые получили две дозы вакцины, получат сертификат, связанный с вакцинацией. А переболевшим коронавирусом будет выдаваться сертификат иммунитета. Оба этих сертификата будут называться COVID-паспортами.

Во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, проведенного на днях, было заявлено, что в Азербайджане будут введены COVID-паспорта.

Ш.Мовсумов сказал, что на первом этапе планируется применение этих паспортов в рамках посещения спортивных и оздоровительных комплексов, в дальнейшем COVID-паспорта позволят гражданам посещать кинотеатры, театры, а также получить другие привилегии. Также решением Кабмина с 1 июля 2021 года минимум 80% работников сферы труда и услуг должны будут иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета против COVID-19.

Сегодня же в социальных сетях распространились фото и сообщения о том, что перед медицинскими заведениями Баку наблюдаются очереди желающих пройти вакцинацию против коронавируса.

Комментируя haqqin.az эту ситуацию, глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров сказал: «Действительно, после последнего брифинга Оперативного штаба в разы увеличилось число граждан, пришедших в медпункты с целью пройти вакцинацию. Однако одной из проблем является то, что 90 процентов обращающихся граждан приходят в медучреждения без регистрации. Регистрация этих лиц занимает определенное время, что вызывает недовольство граждан, прошедших онлайн-регистрацию, поскольку находящиеся в живой очереди возражают против допуска в поликлинику граждан, прошедших онлайн-регистрацию.

Вы знаете, что в поликлиниках нет специальной службы охраны, большинство работающих врачей - женщины, и потому возникают проблемы с регулированием очередей».

Представитель Минздрава обратился к гражданам с просьбой соблюдать социальную дистанцию и очередность в медучреждениях, так как при скоплении людей создаются и проблемы в работе врачей.