Россия расчищает «Зангезурский коридор» для Азербайджана

Хотя в сообщении армянского правительства и указывается, что данное решение принято из соображения необходимости укрепления юго-восточных границ Армении. Однако из сообщения становится ясно, что Россия как гарант исполнения Трехстороннего заявления глав государств от 10 ноября приступает к осуществлению одного из важнейших пунктов мирного соглашения – разблокированию транспортных коммуникаций в участке Зангезурского коридора.

Армянские и российские СМИ распространили сенсационное сообщение. Правительство Армении на заседании 27 мая приняло решение предоставить в безвозмездное пользование земляные участки в Мегри, Кафане и Техе пограничному управлению ФСБ РФ.

Президент Азербайджана, как и представители азербайджанского правительства, неоднократно заявлял, что, учитывая осуществление охраны и защиты государственных границ Армении силами пограничных войск ФСБ России, а также нахождение управления железнодорожными коммуникациями в компетенции ведомства Российских железных дорог, правительство Азербайджана проводит переговоры с российской стороной.

Напомним, согласно пункту 9 Трехстороннего заявления, должны быть «разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».