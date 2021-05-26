Если вначале нашлись поверившие в то, что компания, которая списала почти 200 тысяч манатов долгов семей шехидов, помогла 279 семьям шехидов и выделила на их нужды и нужды азербайджанской армии около миллиона манатов, насильно отняла кровать и комплект спальной мебели у семьи шехида, то сейчас всё больше людей осознают абсурдность самой мысли об этом.

В соцсетях все больше появляется комментариев, где пользователи критикуют К.Зейналлы, превратно и предвзято подавшего общественности бытовой конфликт между женой и матерью шехида.

Именно этому была посвящена большая пресс-конференция, которую провёл Kontakt Home, которая поставила все точки над i, ведь нет ничего хуже, когда общество находится в заблуждении, в плену ложных, лживых представлений, обмана и предвзятости.

На конференции, модераторами которой были менеджер Kontakt Home по связям с общественностью Вафа Рустамова и глава юридического отдела компании Вургун Гулиев, все инсинуации блогера были опровергнуты фактами. В частности, В. Рустамова, подчеркнув, что деятельность компании открыта для общества, рассказала, что спальную мебель 11 декабря 2019 года купила Азада Сулейман гызы Мамедова, которая подарила её дочери на свадьбу, когда она летом 2020 года вышла замуж за Ширали Ильхам оглу Адилова. К большому сожалению, Ширали Адилов погиб, он стал шехидом, освобождая родную землю от оккупации во время Отечественной войны.

Когда между женой шехида и его матерью возникли определённые трения, А.Мамедова 31 декабря 2020 года обратилась в Kontakt Home с настойчивой просьбой забрать спальную мебель. Оператор компании, выяснив, что обращение поступило от тёщи шехида, сказала ей, что в таком случае она, предъявив подтверждающий родство документ, может оставить мебель себе, оставшийся долг за её оплату также будет списан со стороны Kontakt Home. Но женщина настояла на том, что хочет вернуть мебель, что и было при участии сторон сделано 8 января 2021 года. Естественно, насильно мебель никто забирать и не думал, к тому же 5 месяцев, до того как было снято видео, родственники шехида ни разу не пожаловались на это.

Еще один момент касается слов блогера о том, что мебель якобы забрали за неуплату. На пресс-конференции были представлены документально зафиксированные доказательства того, что выплаты рассрочки за спальную мебель осуществлялись Азадой Мамедовой своевременно, без каких-либо задержек, и никаких причин изымать у нее мебель не было.

В свою очередь, Вургун Гулиев, говоря о правовой стороне вопроса, отметил, что налицо подготовленная кампания по очернению Kontakt Home, для которой использована столь чувствительная тема.

«Кампания является попыткой бросить тень на деятельность Kontakt Home, повредить деловой репутации компании, и её мотивы сейчас устанавливаются. Kontakt Home намерен привлечь всех виновных в клевете к правовой ответственности за попытку от лица родных шехида проводить черный пиар. Мы уже обратились в соответствующие госструктуры по этому поводу и намерены идти до конца», - подчеркнул юрист.

Необходимо отметить, что представители Kontakt Home за эти дни неоднократно пытались встретиться с теми, кто инициировал распространение видео, чтобы узнать, почему распространяется ложная информация, без какого-либо разбирательства и уточнения, что формирует в обществе ложное мнение, но эти лица под различными предлогами уклоняются от встречи…