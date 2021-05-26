Минобороны подтверждает информацию haqqin.az: Армения готовилась к наступлению

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Армянская сторона вновь распространила дезинформацию с очевидным намерением скрыть провокации, совершенные 27 мая, примерно в 03:00, разведывательно-диверсионными группами на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Армянские солдаты были разоружены на территории села Юхары Айрым Кельбаджарского района. В то же время на передовой были сосредоточены армянские силы, в том числе танковые соединения.

По его словам, противник пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, в качестве инженеров и саперов. Возникает вопрос: какие работы могли выполнять армянские военные инженеры на территории Азербайджана?

"Любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами. Группы такого рода бывают в разведывательно-диверсионных отрядах, и очевидно, что они проникли на территорию Азербайджана именно с целью совершения провокаций. Их цель заключалась в том, чтобы проникнуть в тыл наших сил, несущих службу на границе, и заминировать пути снабжения для того, чтобы подразделения, передвигающиеся по путям снабжения, подорвались на мине, в результате чего были бы жертвы среди личного состава наших подразделений.

Намерение выдать действия разведывательно-диверсионной группы противника за инженерные работы является не чем иным, как робкой попыткой оправдаться", - сказал Эйвазов.

Напомним, ранее haqqin.az писал о том, что Армения готовила против Азербайджана войсковую операцию, и лишь бдительность и превентивные меры азербайджанской стороны нарушили коварный и вероломный замысел противника, проникнувшего на территорию Азербайджана с целью совершения подрывных действий и захватнических планов.