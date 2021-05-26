Избран председатель Общественного совета при «Азеригаз» фото
Состоялось первое заседание Общественного совета, созданного при производственном объединении «Азеригаз» с участием институтов гражданского общества.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения, на пост председателя совета выдвинуты член Общественного объединения поддержки социального развития Imza Хаял Баширов и представитель Общественного объединения «Международный центр диаспоры» Рашад Гулиев. По итогам голосования председателем Общественного совета, который будет действовать два года, был избран Хаял Баширов, заместителем председателя-Рашад Гулиев, секретарем-сотрудник Хазарского Медиа Центра известная ведущая Лала Азерташ. После завершения голосования генеральный директор объединения Руслан Алиев провел встречу с членами Общественного совета и обсудил различные вопросы. Генеральный директор отметил, что Общественный совет, созданный при объединении, будет учитывать соответствующие мнения и предложения, связанные с газовым хозяйством, и пожелал им успехов в деятельности.
Отметим, что 30 апреля состоялись выборы в Общественный совет при производственном объединении «Азеригаз». Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов избирателей, избирательная комиссия приняла решение о втором этапе. 7 мая состоялся итоговый избирательный процесс по созданию Общественного совета при объединении. Из 17 кандидатов, представленных институтами гражданского общества, 11 были избраны в совет большинством голосов.