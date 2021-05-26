Снятый по инициативе и при финансовой поддержке посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, Представительства при Европейском Союзе клип посвящен Дню Республики, который отмечается 28 мая. Об этом haqqin.az сообщили в азербайджанском посольстве.

Клип молодой пианистки Нармин Наджафли был показан в рамках распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2021 года «Годом Низами Гянджеви».

Нармин Наджафли, президентский стипендиат, получившая музыкальное образование в Европе, исполнила вальс из балета композитора Кара Караева «Семь красавиц».

В клипе рассказывается о проделанной по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева работе по защите культурного наследия ведущих стран Евросоюза, реализованных проектах, помощи в реставрации памятников мировой значимости, а также о проектах, отражающих реалии Азербайджана, скульптурах и памятниках в европейских городах.

Балет композитора Кара Караева «Семь красавиц» был создан на основе одноименного произведения азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви. Поэма Низами Гянджеви «Семь красавиц» демонстрирует роль, место и значение мультикультурных ценностей в духовном богатстве человека и общества. «Семь красавиц» - великий поэтический венок уважения и почтения к культурам разных народов.