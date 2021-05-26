Генштаб Армении опроверг Пашиняна: армянские солдаты пытались окружить азербайджанцев

Таким образом, с раннего утра в Армении появилась третья версия эскалации напряженности в приграничном с Арменией азербайджанском населенном пункте Юхары Айрым Кельбаджарского района.

«Армянские военные были захвачены в плен при попытке возвести новое укрепление на армянской территории», - заявил на пресс-конференции замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

Вот как описывает ситуацию с вылазкой армянских диверсантов и их пленением высокопоставленный армянский военачальник Э.Асрян: «Противник (азербайджанские военнослужащие – ред.) ранее продвинулся за счет армянской территории, и с целью окружить его было принято решение с фланга оборудовать новую позицию. Однако противник с помощью разведывательных средств вовремя заметил армянское продвижение и "случилось то, что случилось"».

А ранее глава армянского правительства Никол Пашинян озвучил две взаимоисключающие друг друга версии событий. Вначале армянский премьер сообщил о проведении инженерно-технических работ в приграничном с Азербайджаном Гегаркуникском районе. А спустя некоторое время все же признал факт осуществления минирования. К тому же в направлении села Юхары Айрым.

И вот спустя несколько часов руководство Генштаба Армении все же признало факт агрессивных действий армянских военнослужащих, которые попытались окружить азербайджанских солдат. Якобы с целью оборудования новой позиции. И как признал замначальника Генштаба Армении, в результате своевременных и превентивных мер азербайджанских вооруженных сил вылазка армянских диверсионных групп была предотвращена.

По сути, Генштаб опроверг обнародованную премьер-министром Н.Пашиняном информацию и уличил во лжи главу армянского правительства. Что еще раз наглядно демонстрирует сложившуюся катастрофическую ситуацию в институтах государственного управления Армении. Госаппарат практически парализован и прерваны коммуникации между отдельными институтами правительства. Что самое главное – армянские вооруженные силы действуют в автономном режиме. И либо представляют правительству заведомо ложную информацию, либо же сами не владеют ситуацией на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками.

Остается напомнить еще об одном утреннем заявлении Армянского национального конгресса: государства под названием Армения больше не существует!