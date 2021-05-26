Погиб рядовой Горхмаз Садыгов

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Военнослужащий азербайджанской армии рядовой Садыгов Горхмаз Эльшад оглу погиб в небоевых условиях. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.