В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 533 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана за 27 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 6 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 333 317 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 322 806 человек благополучно прошли лечение, 4 891 пациент скончался. Лечение 5 620 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведен 3 486 381 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 369 - за минувшие сутки.