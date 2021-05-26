Сотрудники Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в краже автомобильных катализаторов жители Баку - Мехман Халилов, Илькин Мамишев и Джамбул Сеидов, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В ходе расследования выяснилось, что они сняли катализаторы с пяти автомобилей в поселке Ени Гюнешли, еще с двух - в Хатаинском районе.

В своих показаниях задержанные признались, что в основном демонтировали катализаторы с Toyota Prado и Toyota Prius. Несколько украденных датчиков были обнаружены в личном автомобиле Дж.Сеидова.

Проводится расследование.