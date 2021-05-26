Как же описал обстоятельства пленения армянских солдат представитель руководства Генштаба Армении? По словам Э.Асряна, «противник (азербайджанские военнослужащие – ред.) ранее продвинулся за счет армянской территории, и с целью окружить его было принято решение с фланга оборудовать новую позицию. Однако противник с помощью разведывательных средств вовремя заметил армянское продвижение и "случилось то, что случилось"».

Буквально несколько часов назад на прошедшем экстренном брифинге в Ереване замначальника Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян, комментируя эскалацию напряженности в приграничных Гегаркуникском и Кельбаджарском районах, официально опроверг предоставленную армянским премьер-министром Николом Пашиняном информацию о проведении инженерных и соорудительных работах на границе с Азербайджаном.

Судя по рассказу Э.Асряна, азербайджанские войска продвинулись в направлении армянской территории, после чего армянские военнослужащие попытались окружить азербайджанских солдат с фланга. Однако войсковая операция армянского командования потерпела крах, в результате чего армяне сами были окружены и попали в плен.

И вот спустя некоторое время армянские СМИ со ссылкой на того же генерала Асряна распространили новую, то есть четвертую (!!!) версию обострения приграничного конфликта.

Вот что снова заявил Э.Асрян: «Наши военнослужащие (армянские военнослужащие – ред.) не использовали оружие, потому что уже 16 дней военно-политическое руководство пытается решить ситуацию, остановить ее без применения оружия и силы. Вчера подошли к нашим военнослужащим, наставив оружие на них, приказали им сдаться, два наших военнослужащих, которые находились на расстоянии, подошли к противнику, чтобы начать переговоры, но противник, проводя свою коварную политику, захватил наших военнослужащих».

Полнейшее сумасбродство, уважаемый армянский генерал выстрелил перед всей публикой не в свою ногу, а уже в язык. Не успели высохнуть чернила армянских репортеров, передавших точь-в-точь слова одного из руководителей Минобороны Армении, как он тут же переиначил предыдущую сводку и рассказал о вторгшихся неизвестно откуда на боевые позиции армянских войсковых частей азербайджанских солдат, принудивших безоружных, жаждущих переговоров армянских солдат сдаться и уйти в Азербайджан.

Что подвергло уважаемого в Армении генерала изменить свою предыдущую версию событий, а также опровергнуть версии премьер-министра и, наконец, высказать четвертую версию усугубления конфликта без причинно-следственной связи, остается лишь догадываться. Спрашивается: для чего азербайджанским солдатам врываться на территорию противника и уводить с собой в качестве дарственного трофея армянских солдат? Зачем на пустом месте подвергать жизнь опасности, бросаться на амбразуру? Ведь подобные, мягко говоря, неразумные и неадекватные действия никак не коррелируются с требованиями боевой обстановки, не так ли? Ведь азербайджанские солдаты шли не на пастбище и не за стадом, а как выясняется со слов армянского военачальника - за вооруженными до зубов военнослужащими противников? Слова генерала не подкрепляются логикой и разумными доводами.

Но более всех остальных в Армении создавшуюся ситуацию и неадекватные заявления политиков и военных попытался объяснить заместитель председателя Армянского национального конгресса, экс-депутат Левон Зурабян: «Армянские государственные структуры не функционируют, они неадекватны создавшейся ситуации». О чем беспрестанно говорит азербайджанская общественность на протяжении всего карабахского конфликта, в течение последних 30 лет…