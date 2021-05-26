Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее «самой трудной в истории»

Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал ситуацию в стране в последние годы как «самую трудную в истории». Об этом он сообщил в рамках послания съезду профсоюзов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Однако сейчас, по его словам, Северная Корея наконец-то вступила в новую эпоху, выйдя за рамки периода «защиты и самосохранения», в связи с чем в стране необходим радикальный прогресс, перемены и темпы роста.

«В последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны. Сейчас нам приходится вести тяжелую борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего», — цитирует северокорейского лидера «Лента.ру».

Северокорейский лидер обозначил цель нового этапа для улучшения и укрепления экономики страны и вывода ее на успешный путь развития. Он подчеркнул, что в этом процессе будут задействованы все члены общества, включая рабочий класс, который является «главным действующим лицом общества» КНДР.