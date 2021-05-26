Председатель правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Джавид Абдул-Кадиров встретился в реабилитационном центре в городе Хачмаз с жителями региона и ответил на их обращения по сферам деятельности агентства.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, на месте были изучены обращения граждан Хачмазского, Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского районов, связанные с оценкой инвалидности, предоставлением реабилитационных услуг и средств, приняты соответствующие меры. На встрече с участием группы врачей-экспертов было проведено очное обследование на месте для оценки инвалидности некоторых лиц.

Гражданам были даны разъяснения об оценке инвалидности, процедуре предоставления реабилитационных услуг, разъяснены интересующие их вопросы. На основании их обращений 10 инвалидам были предоставлены кресла с электродвигателем, двум - механические, а также различные реабилитационные средства для лиц с ограниченными возможностями.

В рамках мероприятия был организован медиатур для ознакомления представителей СМИ с реабилитационными и социально-психологическими услугами, оказываемыми ветеранам Отечественной войны в Хачмазском реабилитационном центре агентства.

В учреждении предоставляются реабилитационные услуги с использованием нового современного медико-реабилитационного оборудования и применением эффективных физиотерапевтических методов, а также лечебной физкультуры, колонотерапии, озонотерапии, электрофареза и другие реабилитационные процедуры.

Представителям СМИ сообщили, что по поручению президента Ильхама Алиева министерством в последние годы проведена важная работа по созданию реабилитационной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями. В 2019-2020 годах и за прошедший период текущего года 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания, включая реабилитационный центр в городе Хачмаз, были сданы в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции, оснащены современным оборудованием. Система реабилитации, построенная в соответствии с современными требованиями, имеет особое значение в обеспечении высокого уровня услуг восстановительного лечения наших военнослужащих, раненных в Отечественной войне.

До внимания журналистов была доведена работа, проводимая в поствоенный период в сфере обеспечения ветеранов социальной поддержкой, реабилитационными и социально-психологическими услугами, высокотехнологичными современными протезами, инвалидными колясками и другими средствами реабилитации.

Представители СМИ ознакомились с реабилитационными услугами, оказываемыми участникам Отечественной войны в реабилитационном учреждении, изучили мнения ветеранов об оказываемых услугах.