Путин рассказал, какой должна быть российская армия

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российской армии необходимо быть одновременно компактной и эффективной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, высокая готовность авиапарка, а также ее слаженная работа «во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния».

«Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций», — подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Вооруженным силам России необходимо иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов.