Али Асадов отправился в Минск
Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Минск, сообщает АПА.
Согласно информации, цель визита - участие в заседании глав правительств СНГ.
Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с визитом в Минск, сообщает АПА.
Согласно информации, цель визита - участие в заседании глав правительств СНГ.
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