Рамиз Мехтиев критикует произвол и несовершенную систему управления

«В период пандемии не удалось полностью организовать научную деятельность. Тем не менее наша работа была продолжена. С большим сожалением отмечу, что некоторые директора институтов создают препятствия для проведения реформ. Предупреждаю этих лиц, что в академии должна быть проведена реформа, поручения господина президента должны быть выполнены», - сказал президент НАНА.

Рамиз Мехтиев особо подчеркнул, что недостатки в Академии наук должны быть устранены:

«Среди факторов, приведших к появлению недостатков в прошлые годы, первое место занимает несовершенная система управления. Слабое и розничное управление, безответственность, слабая требовательность привели к серьезным проблемам и произволу в Академии. Кто-то на руководящих должностях в отделах аппарата находился под влиянием отдельных лиц. Вице-президенты должны строго управлять и контролировать подразделения. Меня глубоко тревожат такие ситуации, как неуместные споры, перекладывание ответственности друг на друга, сплетни. Такие случаи наблюдаются и у некоторых представителей руководства. Те, кто страдает от этой болезни, должны отказаться от этого».