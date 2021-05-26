Пашинян предложил правительству Азербайджана разместить на границе с Арменией наблюдателей от США срочно эксклюзив в номер
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением разрешения армяно-азербайджанского приграничного кризиса.
Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, Н.Пашинян предложил правительству Азербайджана отвести войска и разместить на границе между Арменией и Азербайджаном международных наблюдателей от США. Армянский премьер-министр в своем послании политическому руководству Азербайджана обосновал свое предложение посредническим статусом США в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.