Цены на кофе взлетели

Цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в четверг, 27 мая, стоимость июльского контракта поднималась до 1,572 доллара за фунт — максимум с 2016 года. Затем цена упала до 1,55 доллара.

Скачок произошел на фоне сокращения поставок из Бразилии и проблем с транспортировкой в Колумбии. Из-за засухи в странах-производителях сильно снизились прогнозы по урожаю в этом году, сезон 2022-го тоже оказался в зоне риска.

По данным Reuters, производители кофе в Бразилии пытаются пересмотреть свои контракты на продажу с экспортерами и трейдерами по более высоким ценам.

«Фермеры, которые продавали кофе по цене 450-650 реалов (207,05 доллара), теперь рассчитывают на спотовую ставку 800», — рассказал один из игроков рынка.