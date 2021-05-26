Kapital Bank в рамках сотрудничества с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности представил студентам «Комнату Kapital Bank». В отремонтированной банком и оснащенной АГУНП аудитории профессора и преподаватели вуза, а также специалисты Kapital Bank будут проводить лекции и тренинги для студентов факультета экономики и менеджмента.

В презентации новой аудитории приняли участие ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Мустафа Бабанлы, Член Правления, Главный финансовый директор Kapital Bank Эмин Мамедов, Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова, Лидер трайба ежедневного банкинга Закир Ханмаммадов и другие гости.

«Будучи одним из самых активных работодателей финансового сектора страны, мы придаем очень большое значение развитию молодежи и формированию талантов. Мы организуем для молодых людей различные программы стажировок, волонтерскую работу и проекты индивидуального развития. Участников мероприятий «Дни карьеры», проводимых в университетах, мы привлекаем к программам стажировок, а тех, кто показывает хорошие результаты, в итоге нанимаем на работу. Уверена, что наше сотрудничество с АГУНП будет плодотворным как для банка, так и для университета», – отметила Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

На презентации также присутствовал Фазиль Мехтиев, бывший студент АГУНП, участник программы стажировки «BirCode». В настоящее время он работает в Kapital Bank бэкэнд разработчиком в трайбе внутрибанковских решений. Фазиль рассказал участникам мероприятия о своем опыте и поделился советами.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.