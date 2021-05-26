В Белоруссии подготовятся к переводу экономики на военные рельсы

В Белоруссии в рамках учений экономику Могилева переведут на работу в условиях военного времени. Сообщение об этом появилось на сайте Могилевского горисполкома.

Тренировки пройдут с 3 по 11 июня. На этот период органы власти и городские предприятия будут отрабатывать выполнение поставленных военным руководством задач в условиях, приближенных к боевым действиям. «В этом же году план подготовки предполагает проведение мобилизационных учений», — отметил военный комиссар города подполковник Николай Гомолко.

Он отметил, что «препятствовать» чиновникам будут подразделения Вооруженных сил Белоруссии, которые будут имитировать захват зданий, уничтожение инфраструктуры, транспорта, и мешать переходу хозяйства на военные рельсы. При этом комиссар заверил, что поводов беспокойства у рядовых граждан возникать не должно — подобные мероприятия проходят в стране не впервые.