Египет пригласил Израиль и ХАМАС на переговоры

Египет пригласил Израиль, ХАМАС и Палестинскую администрацию для проведения отдельных переговоров, направленных на укрепление режима прекращения огня, положившего конец 11-дневной войне между Израилем и ХАМАС, сообщает AP со ссылкой на представителя египетской разведки. Переговоры также будут сосредоточены на ускорении процесса восстановления в Газе.

«Мы стремимся к долгосрочному перемирию, которое позволит провести дальнейшие обсуждения и, возможно, прямые переговоры», - сказал чиновник.

По его словам, переговоры могут начаться уже на следующей неделе, и Израиль дал свое первоначальное одобрение, но окончательная повестка дня все еще находится в разработке. Он отметил, что идут разговоры о возможном освобождении палестинских заключенных в Израиле в обмен на израильтян, удерживаемых ХАМАС. Оба вопроса обсуждались с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его вчерашнего визита.