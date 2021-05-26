Вынужденные переселенцы организовали акцию по посадке деревьев
27 мая в поселке Умид Гарадагского района по инициативе вынужденных переселенцев, при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев была проведена акция по посадке деревьев, посвященная Дню Республики.
Участники акции поблагодарили руководство страны за оказанную им заботу. Они выразили уверенность в том, что на освобожденных от оккупации территориях для них будут созданы еще лучшие условия.
На территории поселка посажено более сотни деревьев.
В мероприятии приняли участие сотрудники Госкомитета и представители общины вынужденных переселенцев.