Аятолла Хаменеи позвал всех иранцев на выборы

Верховный лидер Иран аятолла Сейед Али Хаменеи призвал иранцев принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах, передает Tasnim.

«Выборы проходят в один день, а их результаты сохраняются в течение нескольких лет. Участвуйте в выборах!» - заявил он. : «Не слушайте тех, кто говорит, что участие бесполезно. Они не учитывают интересы людей».

Лидер также поддержал Конституционный совет в связи с недавней критикой из-за дисквалификации некоторых кандидатов в президенты, заявив, что работа Совета основана на юридических процедурах.