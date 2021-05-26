Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, играются ответные четвертьфиналы.

Второй четвертьфинальный матч с Анишем Гири завершился вничью 2:2. Таким образом, благодаря вчерашней победе Раджабов пробился в полуфинал, где сыграет либо с Магнусом Карлсеном, либо с Хикару Накамурой. Там пока ничья.

Теймур Раджабов после вчерашней победы над голландцем Анишем Гири со счетом 2,5:1,5 сегодня уже трижды сыграл вничью и близок к тому, чтобы пробиться в полуфинал. Нашего гроссмейстера устроит ничья и в четвертой партии. Он будет играть черными фигурами.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с сильнейшим в противостоянии Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия). Вчера они сыграли вничью 2:2, а сегодня пока ведет Накамура – 1:0.

Раунды плей-офф состоят из двух матчей, каждый из которых включает в себя максимум четыре партии. Задача шахматистов – выиграть в одном матче и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью, то будут сыграны две партии в блиц. Если и они не выявят победителя, то соперников ждет «Армагеддон».

Напомним, в турнире участвовал и Шахрияр Мамедъяров, но на предварительной стадии он занял 10-е место и выбыл из борьбы.

Всего в квалификации 16 шахматистов играли друг с другом в один круг. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. В блице контроль будет 5+3, а в «Армагеддоне» у белых будет 5 минут, у черных - 4 минуты, но ничья будет означать победу черных.

Призовой фонд турнира – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель турнира, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.