Теймур Раджабов в полуфинале FTX Crypto Cup обновлено 21:31
Теймур Раджабов вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup.
Второй четвертьфинальный матч с Анишем Гири завершился вничью 2:2. Таким образом, благодаря вчерашней победе Раджабов пробился в полуфинал, где сыграет либо с Магнусом Карлсеном, либо с Хикару Накамурой. Там пока ничья.
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Сегодня на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, играются ответные четвертьфиналы.
Теймур Раджабов после вчерашней победы над голландцем Анишем Гири со счетом 2,5:1,5 сегодня уже трижды сыграл вничью и близок к тому, чтобы пробиться в полуфинал. Нашего гроссмейстера устроит ничья и в четвертой партии. Он будет играть черными фигурами.
Победитель этой пары сыграет в полуфинале с сильнейшим в противостоянии Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия). Вчера они сыграли вничью 2:2, а сегодня пока ведет Накамура – 1:0.
Раунды плей-офф состоят из двух матчей, каждый из которых включает в себя максимум четыре партии. Задача шахматистов – выиграть в одном матче и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью, то будут сыграны две партии в блиц. Если и они не выявят победителя, то соперников ждет «Армагеддон».
Напомним, в турнире участвовал и Шахрияр Мамедъяров, но на предварительной стадии он занял 10-е место и выбыл из борьбы.
Всего в квалификации 16 шахматистов играли друг с другом в один круг. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. В блице контроль будет 5+3, а в «Армагеддоне» у белых будет 5 минут, у черных - 4 минуты, но ничья будет означать победу черных.
Призовой фонд турнира – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткоинах. Победитель турнира, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.
Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.