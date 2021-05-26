В Европе удивились решению России о полетах в обход Белоруссии

В Европе удивились решению России о прекращении выдачи разрешений на полеты в обход воздушного пространства Белоруссии. По этому поводу высказалось Министерство иностранных дел Австрии, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение российских властей не выдавать авиакомпании Austrian Airlines разрешение на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии непонятно австрийской стороне. Отмечается, что позиция страны была передана российскому послу в Вене.

Ранее стало известно, что Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход белорусской территории. Авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.