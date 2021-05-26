В Европе предложили новое наказание для Белоруссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предположил, что новым наказанием для Белоруссии за ситуацию вокруг принудительной посадки самолета европейского лоукостера Ryanair станет запрет на выпуск гособлигаций в евро, пишет РИА Новости.

Среди очевидных он назвал запрет на транзит российского газа в средней и долгосрочной перспективе, а также удар по компаниям, связанным с производством калия и фосфатов. Они выбраны из-за того, что серьезно влияют на экономическую ситуацию в республике.

Дипломат подчеркнул, что решение Европейского совета попытаются реализовать как можно быстрее. Вопрос гособлигаций будет поставлен в первую очередь среди прочих финансовых мер.