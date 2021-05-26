Из сирийского лагеря вернули 20 азербайджанских женщин и детей

Сегодня была осуществлена репатриация на родину 20 граждан Азербайджана, в том числе шести женщин и 14 детей, содержащихся в лагере Амерна в городе Джераблус (Сирия), сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Подчеркивается, что вышеупомянутые лица были доставлены в страну в результате поэтапных мер, принятых правительством Азербайджана.

«Таким образом, в первую очередь было установлено местонахождение подлежащих репатриации женщин и несовершеннолетних, были уточнены их личности и принадлежность к гражданству Азербайджана. После этого в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, входящих в Рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

В результате совместной деятельности с соответствующими государственными органами Турции 25 мая текущего года был обеспечен переезд вышеуказанных граждан из Сирии в Турцию.

Направленная в Турцию делегация 26 мая 2021 года провела первичное медико-психологическое обследование женщин и детей, оказала им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции выдало нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджан" для возвращения в страну, и они были обеспечены авиабилетами», - говорится в сообщении.