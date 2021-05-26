Минск заявил о стремлении ЕС устроить переворот в Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Евросоюз (ЕС) принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против государства, чтобы обрушить его экономику и создать условия для повторения попыток переворота. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он сообщил, что западными странами в качестве точек давления рассматриваются те отрасли экономики Белоруссии, которые вносят весомый вклад в ВВП.

«При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию», — сказал Головченко. По его словам, сегодня ЕС заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет попадет экспорт удобрений и транзит российского газа через республику. Политик считает, что это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии, которые принадлежат России.