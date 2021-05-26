Вашингтон в унисон с Пашиняном: США готовы начать процесс демаркации границы Азербайджана с Арменией

США готовы оказать поддержку усилиям, направленным на проведение мирного переговорного процесса с целью демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением разрешения армяно-азербайджанского приграничного кризиса.

В частности, Пашинян предложил правительству Азербайджана отвести войска и разместить на границе между Арменией и Азербайджаном международных наблюдателей от США.

Армянский премьер-министр в своем послании политическому руководству Азербайджана обосновал свое предложение посредническим статусом США в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.