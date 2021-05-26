Со старта обозначился самый сильный кандидат – 61-летний Ибрагим Раиси, возглавляющий судебную власть Ирана, принимавший участие и в выборах 2017 года. В гонке также примут участие Мохсен Резаи, бывший командующий Корпуса стражей исламской революции, а ныне секретарь Совета по целесообразности – совещательного органа при Высшем руководителе Ирана. Он участвует в выборах уже в четвертый раз. Саид Джалили - представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности, ветеран, потерявший ногу во время ирано-иракской войны. Алиреза Закани, глава Исследовательского центра иранского меджлиса, также из ветеранов, он считается представителем консервативного крыла. Есть в списке также заместитель главы парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми, он стоял у истоков политико-идеологического объединения «Фронт устойчивости Исламской революции», которое придерживается жестко консервативных позиций.

Перед президентскими выборами, которые пройдут в Иране 18 июня, Министерство внутренних дел опубликовало список кандидатов, которые прошли жесткий отборочный фильтр Совета стражей конституции, иранского аналога Конституционного суда. Работу он проделал огромную: их 592 кандидатов отобрали семерых. Кстати, это далеко не рекорд: в 2005 году кандидатов было 1014, а отобрали шестерых.

Управляющий Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати был руководителем Иранского государственного телевидения и во время ирано-иракской войны заведовал государственной пропагандой. Его и бывшего вице-президента Мохсена Мехрализаде, который когда-то работал помощником президента Мохаммеда Хатеми, считают представителями умеренных и реформистских сил.

Хатеми и Мехрализаде выдвинулись на позиции надежды умеренных после того, как из числа кандидатов был исключен бывший спикер парламента Али Лариджани, чьи шансы были повыше. Среди исключенных из списка – бывший президент Махмуд Ахмадинежад, известный своими глубоко консервативными взглядами, и реформист Мостафа Таджзаде.

С места в карьер пошел Ибрагим Раиси, который выступил в защиту тех кандидатов, кто не прошел отбор. Дескать, это ограничивает народный выбор. Тем самым уже поднялся будто до президентского уровня, выражая заботу о народе. Раиси строит образ кандидата от народа, и его сторонники распространяют даже плакаты с лозунгом «Я вкусил бедность, а не просто слышал о ней», а сам кандидат не брезгует выходить к людям на тегеранском базаре. При этом Раиси как глава судебной власти и бывший прокурор имеет репутацию весьма жесткого руководителя.

Что интересно, с письмом, в котором содержится просьба допустить к выборам других кандидатов, чтобы усилить конкуренцию, к духовному лидеру обратился и действующий президент Роухани. Правда, шансы на то, что аятолла Хаменеи вмешается, мизерны. Если судить по списку, Иран готовится избрать президента, который, скорей всего, будет меньше настроен на серьезные социальные и экономические изменения, чем Хасан Роухани. Многое решится в ходе избирательной кампании.