В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»

Изменения, которые внесли в систему «все включено» в отелях, могут сохраниться и после пандемии коронавируса, рассказал мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. «Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — допустил Арас. Он отметил, что это может создать дополнительные затруднения для персонала отеля, однако с точки зрения гигиены и качества сервиса это несет свои плюсы.

Мэр Бодрума добавил, что сейчас туризм в городе безопасен, около 90 процентов объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.