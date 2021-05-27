ООН призвала выделить 95 миллионов долларов на помощь палестинцам

Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить 95 миллионов долларов на помощь палестинцам в течение следующих трех месяцев в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, сообщает AFP.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Хастингс заявила, что ООН в настоящее время изучает неотложные потребности в помощи, а затем оценит долгосрочный ущерб. По ее словам, обращение направлено на удовлетворение «самых неотложных потребностей», таких как продукты питания, здоровье, медикаменты, быстрый ремонт инфраструктуры и денежную помощь.

ООН уже выделила 22,5 миллиона долларов из других фондов для удовлетворения потребностей.