В Нахчыване обнаружили тело погибшего леопарда

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики найден труп леопарда. Об этом журналистам сообщили в Азербайджанском представительстве Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF).

Полусгнивший труп леопарда был обнаружен после таяния снежного покрова в горах в Ордубадском районе на высоте 1915 метров над уровнем моря.

"На место прибыли сотрудники природоохранных и правоохранительных органов Нахчывана. В ходе предварительного осмотра следов огнестрельного ранения не обнаружено. Образцы мягких тканей животного взяты на анализ. Сделан вывод, что причиной гибели леопарда стали природные факторы, в частности снежные обвалы. Труп животного будет сохранен в форме скелета после завершения естественного процесса разложения".

В представительстве WWF Азербайджана отметили, что этот леопард никогда не попадал на камеры видеонаблюдений.