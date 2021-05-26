«В ходе матча у нас было несколько голевых моментов, но мы не смогли их использовать, - говорит итальянский специалист. – Пропустили два гола со стандартных положений, и это меня очень разозлило! Думаю, что мы не должны были пропускать такие голы.

В целом же мы сыграли неплохо. Я остался доволен футболистами. Что касается состава, то после финала Кубка Азербайджана некоторые игроки были уставшими, и сегодня я дал шанс тем, кто лучше готов физически. Участники финала были не в состоянии играть сегодня все 90 минут. Поэтому некоторых я выпустил на замену».

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш после матча сказал следующее:

«Сборная Азербайджана до трех последних матчей несколько игр не проигрывала. Сегодня время от времени им удавались опасные атаки, они создали нам проблемы. А мы допускали ошибки. Это станет для нас уроком. На Евро-2020 все будет по-другому».