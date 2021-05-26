Давайте ещё раз вспомним отрывок из телеграммы: "Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня".

Поздравительная телеграмма Владимира Путина Ильхаму Алиеву в честь Дня республики Азербайджана характерна признанием "равного" в диалоге двух лидеров: оба являются центром "региональной силы" в своих масштабах, оба - носители "примата суверенитета" в своих решениях, не приемлют внешние указания, оба действуют как утвердители новых групп элит и "аристократии" своей власти.

В поздравлениях предыдущих лет, таких акцентов не было.

Фраза "Ваша страна..." фактически подтверждает неформальную роль Ильхама Алиева, как суперпрезидента, решающего большую часть внешнеполитических вопросов своим личным вкладом - интеллектом, харизмой, волей.

Далеко не новость, что коллективные регуляторы уступают место фактору политической воли лидера. Но не все президенты обладают такими необходимыми качествами - особенно это заметно по Восточной Европе.

Способность быть "центром проактивности" ставит Путина и Алиева в одну группу "силовых лидеров".

В политологической науке для обозначения этого феномена используют термин - "энфорсер" (кому интересно, могут воспользоваться статьей Леонида Бляхера "Издержки глобального лидерства и "соседская" международная политика" в журнале МГИМО "Международная аналитика"). Обычно, это касается обозначения одного-двух глобальных игроков, влияющих на мир, или макрорегионы. Ослабление, и даже возможное исчезновение энфорсера ведет и к размыванию правил, и к снижению предсказуемости в международных отношениях, что мы и видим каждый день по всему миру.

Но как показывает опыт, "силовые лидеры" малого масштаба могут возникать в отдельных регионах мира. Постсоветская трансформация породила несколько таких фигур, хорошо нам знакомых.

И здесь различные кризисы институциональной системы международных отношений вполне компенсируются сетевыми конструкциями и межличностным доверием, как в случае Алиева с Путиным. Вместо институтов складываются "клубы лиц, принимающих решения". Эти лица регулярно контактируют друг с другом в частных и публичных форматах. Каждый подобный успешный контакт выполняет роль института. Получается, что международные правила поведения складываются не столько из множества двусторонних и многосторонних договоров, а скорее, из практик неформальной личной коммуникации, где реально достигается согласие и баланс интересов.

Поэтому у нас фактор личности играет определяющую роль. Путин и Алиев показывают длинную историю согласия.

Однако, почему не было критических конфликтов между ними, в чем секрет? При этом, очевидно, у них разные цели, только отчасти совпадающие национальные интересы, разное международное позиционирование и масштабы государств.