Асад в четвертый раз победил на выборах президента Сирии

Действующий лидер Сирии Башар Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны, прошедших в среду, 26 мая. Об этом сообщил председатель парламента Хаммуд Сабаг в ходе пресс-конференции в эфире телеканала Al Ekhbariya.

По словам Сабага, Асад получил поддержку 95,1 процента избирателей при явке 78 процентов. В голосовании приняли участие свыше 14 миллионов граждан, которые проявили «высокую сознательность, которая превзошла все ожидания».

В мае Высший конституционный суд Сирии допустил к выборам трех человек: действующего президента страны Башара Асада, генерального секретаря оппозиционного Демократического фронта Махмуда Ахмада Мерию и члена Социалистической юнионистской партии, бывшего министра по делам народных собраний Абдуллу Саллюма Абдуллу. Всего была подана 51 заявка на участие в данной кампании; 48 из них отклонены из-за «несоответствия конституционным и правовым нормам».