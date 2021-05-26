Отдел международной информации и политики 02:45

Изменения климата, вызванные деятельностью человека на поверхности Земли, все чаще вызывают тревогу ученых. Которые регулярно следят за происходящим и фиксируют все более частые аномалии в разных точках земного шара. Недавно было сделано еще одно неприятное открытие — реки и фьорды Гренландии полны таким же количеством ртути, как и загрязненные реки промышленных районов Китая. Этот вывод говорит о ранее неизвестном воздействии таяния ледников на окружающую среду и на так называемую пищевую цепочку. О результатах наблюдений и исследований ученых написано в журнале Nature Geoscience. - В растопленной ледниковой воде, в пробах, взятых на юго-западе Гренландии, найдено необычайно большое количество ртути. Нас это склоняет к постановке целого ряда вопросов о том, как ртуть может попасть в природную пищевую цепочку, - говорит доктор наук Джон Хокингс из Florida State University.

Как объясняют ученые, обычное содержание ртути в реках составляет от 1 до 10 нанограммов на литр, что более-менее соответствует соотношению массы одной песчинки количеству воды в олимпийском бассейне. Однако в водах Гренландии ученые обнаружили концентрацию ртути в объеме 150 нанограммов на литр, а в реках Гренландии, которые несут осадочные взвеси, и вовсе 2000 нанограммов ртути на один литр, что не может не вызывать оправданной тревоги. - Мы не надеялись обнаружить такое содержание ртути даже близко к тому, каково оно сейчас в этой воде. Очевидно, что у нас есть гипотеза, что приводит к такому количеству ртути, но это открытие породило и массу новых вопросов, на которые мы еще не имеем ответа, - говорит один из исследователей профессор Роб Спенсер. Гренландия, еще не так давно считавшаяся наименее затронутым цивилизацией островом, сегодня находится под угрозой не только воздействия продуктов жизнедеятельности человека. Как сообщал haqqin.az, здесь немало залежей ценных полезных ископаемыех, добыча которых прельщает иностранных инвесторов, в частности Китай. В недрах Гренландии есть руды с содержанием цинка, свинца, серебра, золота, платины, есть и месторождение алмазов. А еще и редкоземельные металлы — ванадий, титан, палладий, молибден.