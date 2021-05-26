Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:04

Главной новостью минувшего дня стала отставка министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна. Впрочем, назначение посла в Гондурасе и Панаме сразу же после подписания капитуляции вызвало множество нареканий в политическом истеблишменте Армении. Но Пашиняну было выбирать не из кого, мало кто в армянской дипломатической элите собирался разделить с заклейменным премьером бремя тяжести и позора проигранной войны. Маститый и опытный дипломат Мнацаканян хлопнул за собой дверью, и Пашинян подобрал со дна дипломатической номенклатуры невзрачного и малоизвестного даже в самой Армении посла из далекого Гондураса, почти из краха и загнивания.

С первого же дня стало ясно, что Айвазян – человек случайный, и призванный во власть всего лишь с одной целью и миссией – заполнить пустующее кресло главы внешнеполитического ведомства. Какой же ответственный, тем более разумный человек взял бы на себя удар после вдребезги проигранной войны? Айвазяну выпал исторический шанс дополнить свой заурядный автобиографический листочек почетной строчкой. И он не преминул воспользоваться выпавшим шансом. Не более. Но даже столь заурядный и бездарный дипломат, как Айвазян не пожелал связать до конца свою судьбу с Пашиняном. Абсолютно все - и в мире, и в регионе отдают себе отчет в том, что нынешний армянский премьер даже не «хромая утка». Пашинян – пристреленная своими же союзниками жалкая ощипанная утка. Все, кроме армянского народа, понимают, что навлекший позор и страдания на собственный народ дилетант-журналист должен уйти. Армянскому народу не из кого выбирать.

Либо дилетант, ориентированный на пребывающего в эйфории на европейской периферии Макрона, либо погрязший в крови и криминальной грязи Кочарян. Третьего не дано. Хотя, есть и третий, непонятый собственным народом Левон Тер-Петросян, который на закате своей политической карьеры напоминает бессильного бессребреника Паруйра Айрикяна. Тер-Петросян – из серии «нет пророков в своем Отечестве». По всей видимости, опьяненной какой-то сверхдемократией – полиархией, то есть многовластием Армении предстоит испить до конца горькую чашу страданий. Армению ожидает крах и в случае победы Пашиняна, и при реставрации власти карабахского клана Кочаряна. В случае победы Пашиняна стране уготован сценарий «украинской анархии» посторанжевого периода. Кочарян же возродит криминально-олигархическую систему управления, укрепленную военизированной диктатурой. По-другому клан карабахских полевых командиров править не способен. Учитывая глубокую политическую поляризацию армянского общества, вероятнее всего Армения получит «жидкий парламент», который окажется не способным на формирование прочной коалиции. Но Армения – не Израиль, и в этой стране нет устоявшихся государственных институтов, которые могли бы обеспечить жизнедеятельность государства в период хронического парламентского кризиса. Страну укачает. Дестабилизация выльется в произвол и анархию.

И вот с таким государством Азербайджану придется не только жить, вернее сосуществовать бок о бок в одном регионе, но и решать насущные проблемы по делимитации, а затем демаркации границ. И, наконец, готовить заключительное мирное соглашение. А ведь завершение войны естественным образом требует осуществления делимитации. Где проходит черта между двумя странами? Азербайджан предлагает, и в последнее время настаивает на определении границ на основе советских политических карт. Инициативу официального Баку поддерживает и правительство России - главный посредник в процессе урегулирования. С этим безальтернативным решением согласен и Пашинян, закрепивший своей подписью намерение по проведению делимитации. Любая другая инициатива, любое другое решение обусловит грандиозную авантюру, которая приведет к новой войне. Но сможет ли Пашинян найти в себе силы и получить поддержку парламентского большинства для проведения делимитации? Последние заявления армянского премьер-министра свидетельствует о том, что он совершенно далек от суровой реальности, и все еще пребывает в фантомном мире. Пашинян предлагает Азербайджану отвести от границы с Арменией войска и разместить в приграничной зоне смешанный контингент, в том числе и американских наблюдателей. Что совершенно неприемлемо с точки зрения интересов России, как гаранта исполнения Трехстороннего Заявления глав государств. А призыв Пашиняна по размещению на границе с Арменией французских и американских наблюдателей вступает в противоречие с основным пунктом соглашения – размещением в регионе российских миротворческих войск. Но кажется Пашинян в состоянии экзальтации, и полностью потерял трезвость рассуждений.