The New York Times: у США есть данные о происхождении коронавируса

Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.

По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.

В среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщило, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Впоследствии официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.