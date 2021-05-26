В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса

В Германии нашли деревню, где с начала пандемии не зарегистрировали ни единого случая заболевания коронавирусом. Местные жители считают, что оказались неуязвимыми перед охватившим весь мир COVID-19 потому, что решают проблемы сообща и не рассчитывают на поддержку от властей, пишет Deutsche Welle.

Согласно сообщению, маленькая немецкая деревня Лиг с 400 жителями в земле Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ прославилась тем, что 14 месяцев подряд в ней нет заболевших коронавирусом. При этом по всей стране с начала пандемии COVID-19 переболели более 3,6 миллиона человек. Деревня открыта для внешнего мира, а 90 процентов местного населения ежедневно ездят на работу в другие поселения.

Немецкие СМИ называют происходящее «чудом Лиги». Сами жители и бургомистр (мэр) деревни Лиг не чувствуют своей исключительности и объясняют ситуацию прагматично.

«У нас нет ни одного человека, кто отрицает существование вируса. Все следуют предписаниям, сохраняют благоразумие и дисциплину, осознавая масштабы бедствия. Есть много волонтеров, которые действуют быстро. Все считают себя частью команды. Молодые жители организовали закупку продуктов для пожилых, в школу родители купили очистители воздуха. Если политики не выполняют какие-то обещания, мы берем ситуацию в свои руки», — рассказал DW мэр Хайнц Циллес.

Германия является одной стран мира, где активно проходит кампания по вакцинации и действует карантин.