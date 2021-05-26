Washington Post: Турция повлияла на позицию НАТО по Беларуси

Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Беларуси в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с обсуждением.

"По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом", - пишет газета.

В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Беларуси и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".